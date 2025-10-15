Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    СМИ: На границе Пакистана и Афганистана произошли новые боестолкновения

    • 15 октября, 2025
    • 04:58
    Пакистанская армия нанесла удар по позициям террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на пакистанские блокпосты в округе Куррам северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

    Как передает Report, об этом сообщил государственный телеканал PTV со ссылкой на вооруженные силы республики.

    По их информации, 14 октября вечером силы движения "Талибан" и боевики группировки "Фитна аль-Хаваридж" (ранее была известна как "Техрик-и-Талибан Пакистан", или "Движение талибов Пакистана") открыли неспровоцированный огонь по пакистанским пограничным постам. В результате ответных действий пакистанской армии был уничтожен один блокпост и танковая огневая позиция. Также сообщается о ликвидации одного из высокопоставленных командиров "Фитна аль-Хаваридж" в ходе боестолкновений.

    "Taliban" yaraqlıları yenidən Pakistan qüvvələrinə hücum edib

    Лента новостей