"Taliban" yaraqlıları yenidən Pakistan qüvvələrinə hücum edib
Digər ölkələr
- 15 oktyabr, 2025
- 02:57
Kurram bölgəsində "Taliban" və "Fitnə əl-Xavaric" yaraqlıları Pakistan qüvvələrinə yenidən hücum edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Daily Pakistan" mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, Pakistan ordusu bu hücuma sərt şəkildə cavab verib, nəticədə "Taliban"ın mövqelərinə ciddi ziyan dəyib.
Mənbələr əlavə ediblər ki, "Taliban"ın postlarında yanğın baş verib. Pakistan ordusunun əməliyyatı nəticəsində "Taliban"ın bir tankı məhv edilib və yaraqlılar mövqelərini tərk edərək qaçıblar.
Xatırladaq ki, oktyabrın 11-də Əfqanıstan yaraqlıları Pakistanla dövlət sərhədində təxribat törədib. Nəticədə Pakistan ordusunun 23 hərbçisi həlak olub, 29 nəfər isə yaralanıb.
