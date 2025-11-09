СМИ: На Филиппинах из-за супертайфуна погибли два человека

По меньшей мере 2 человека погибли, свыше 1 млн были эвакуированы на Филиппинах в результате наводнений из-за супертайфуна "Фунг-Вонг".

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

По его данным, метеорологи прогнозируют сильный ветер и проливные дожди почти на всей территории Филиппин. Ожидается, что скорость ветра превысит 51 м/с с порывами до 64 м/с. Из-за погодных условий в стране отменено более 300 внутренних и международных рейсов.

Управление гражданской обороны республики ранее сообщило, что в результате удара тайфуна "Калмаэги" в центральной части Филиппин число погибших возросло до 224, пропавшими без вести числятся 109 человек. Всего в стране пострадали 526 человек, несколько сотен тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший объявил о введении в республике режима чрезвычайного положения.