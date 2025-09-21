СМИ: На базе Баграм в Афганистане произошел взрыв

На авиабазе Баграм в Афганистане произошел взрыв.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Причина взрыва неизвестна. Некоторые источники утверждают, что это может быть воздушный удар - либо ракетный, либо дрон.

Сообщение о взрыве появилось спустя несколько часов после очередного заявления президента США Дональда Трампа в котором он пообещал неприятности властям Афганистана, если они откажутся передать под контроль Вашингтона авиабазу Баграм. Талибы, в свою очередь, отвергли требование Трампа, отметив что "любая попытка восстановить иностранное военное присутствие встретит решительное сопротивление".

Местные власти, как указывает издание Chashm News, связали инцидент со взрывом боеприпасов.