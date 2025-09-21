СМИ: На базе Баграм в Афганистане произошел взрыв

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 18:30
    На авиабазе Баграм в Афганистане произошел взрыв.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    Причина взрыва неизвестна. Некоторые источники утверждают, что это может быть воздушный удар - либо ракетный, либо дрон.

    Сообщение о взрыве появилось спустя несколько часов после очередного заявления президента США Дональда Трампа в котором он пообещал неприятности властям Афганистана, если они откажутся передать под контроль Вашингтона авиабазу Баграм. Талибы, в свою очередь, отвергли требование Трампа, отметив что "любая попытка восстановить иностранное военное присутствие встретит решительное сопротивление".

    Местные власти, как указывает издание Chashm News, связали инцидент со взрывом боеприпасов.

    Баграм Афганистан авиабаза взрыв

    18:30
    Видео

