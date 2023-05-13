СМИ: МВФ потребовал от Пакистана получить кредиты в 8 млрд долларов для уплаты внешнего долга

Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Пакистана увеличить сумму кредитов с 6 млрд долларов до 8 млрд долларов для уплаты внешнего долга, что является условием для его дальнейшего льготного финансирования страны.

Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Пакистана увеличить сумму кредитов с 6 млрд долларов до 8 млрд долларов для уплаты внешнего долга, что является условием для его дальнейшего льготного финансирования страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Express Tribune.

"Пакистану необходимо значительное дополнительное финансирование. Экономика страны столкнулась со стагфляцией, у нее очень большие потребности в финансировании", - цитирует издание пресс-секретаря МВФ Джули Козак.

Только после получения кредитов на $8 млрд фонд сможет предоставить Пакистану транш в $1,1 млрд, переговоры о котором продолжаются с января.