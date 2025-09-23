СМИ: Мужчина атаковал лазерной указкой вертолет с Трампом на борту

Подозрительный мужчина пытался устроить в Вашингтоне крушение вертолета с президентом США Дональдом Трампом на борту, решив ослепить пилота лазерной указкой.

Как передает Report, об этом сообщает NBС News со ссылкой на материалы судебного дела.

Инцидент, по информации телеканала, произошел в вечером в субботу. Сотрудник Секретной службы Диего Сантьяго увидел на Конститьюшн-авеню подозрительного мужчину, который высматривал президентский борт.

"Сантьяго подошел к мужчине, позже опознанному как Джейкоб Сэмюэл Уинклер, который направил красный лазерный указатель в сторону Marine One (Президентского борта. - Ред.) и включил красную лазерную указку", - говорится в публикации.