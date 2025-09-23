Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН

    СМИ: Мужчина атаковал лазерной указкой вертолет с Трампом на борту

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 04:37
    СМИ: Мужчина атаковал лазерной указкой вертолет с Трампом на борту

    Подозрительный мужчина пытался устроить в Вашингтоне крушение вертолета с президентом США Дональдом Трампом на борту, решив ослепить пилота лазерной указкой.

    Как передает Report, об этом сообщает NBС News со ссылкой на материалы судебного дела.

    Инцидент, по информации телеканала, произошел в вечером в субботу. Сотрудник Секретной службы Диего Сантьяго увидел на Конститьюшн-авеню подозрительного мужчину, который высматривал президентский борт.

    "Сантьяго подошел к мужчине, позже опознанному как Джейкоб Сэмюэл Уинклер, который направил красный лазерный указатель в сторону Marine One (Президентского борта. - Ред.) и включил красную лазерную указку", - говорится в публикации.

    Дональд Трамп ущерб США
    Trampın olduğu helikopterin ekipajına lazer ilə maneçilik törədən şəxs həbs edilib

    Последние новости

    05:12

    Азербайджанские борцы греко-римского стиля, успешно выступившие на чемпионате мира, вернулись на Родину

    Командные
    04:37

    СМИ: Мужчина атаковал лазерной указкой вертолет с Трампом на борту

    Другие страны
    04:08

    Эрдоган планирует обсудить с Трампом поставки истребителей F-35 и F-16

    Другие страны
    03:41

    Бельгия признала Государство Палестину

    Другие страны
    03:04
    Фото

    Учредитель и руководитель IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в выставке "Сокровища за дверями Анатолии" в Нью-Йорке

    Искусство
    02:48

    RFI: Три страны Конфедерации государств Сахеля вышли из МУС

    Другие страны
    02:10

    В США будут уведомлять, что парацетамол при беременности повышает риск аутизма

    Здоровье
    01:39

    Президент Палестины заявил, что ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Газой

    Другие страны
    01:23
    Фото

    "Золотой мяч" получил форвард ПСЖ Усман Дембеле

    Футбол
    Лента новостей