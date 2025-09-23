İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Trampın olduğu helikopterin ekipajına lazer ilə maneçilik törədən şəxs həbs edilib

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2025
    • 04:55
    Trampın olduğu helikopterin ekipajına lazer ilə maneçilik törədən şəxs həbs edilib

    ABŞ-də prezident Donald Trampın helikopterinin ekipajını lazer ilə kor etməyə cəhd edən şəxs həbs edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NBC telekanalı məlumat yayıb.

    Hadisə sentyabrın 20-də axşam saatlarında Trampın olduğu helikopter Ağ Evdən yola düşərkən baş verib.

    ABŞ Məxfi Xidmətinin əməkdaşı şübhəli köynəksiz bir adamın küçədə öz-özünə yüksək səslə danışdığını görüb. Agent kişiyə yaxınlaşanda o, qırmızı lazeri prezident helikopteri havaya qalxarkən pilotların üzünə tutub.

    Məxfi Xidmət agenti dərhal lazeri adamın əlindən alıb və onun qollarını qandallayıb.

    Məhkəmə sənədlərində bildirilib ki, həbs edilən şəxsin hərəkətləri prezident helikopterinin pilotu üçün, xüsusən də prezident təyyarəsini müşayiət edən helikopterlərin yaxınlığında aşağı hündürlükdə uçarkən qəfil görmə itkisi və oriyentasiyanın pozulması riski yaradıb.

    Donald Tramp helikopter
    СМИ: Мужчина атаковал лазерной указкой вертолет с Трампом на борту

    Son xəbərlər

    05:12

    Dünya çempionatında uğurlu çıxış edən Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri Vətənə qayıdıblar

    Komanda
    04:55

    Trampın olduğu helikopterin ekipajına lazer ilə maneçilik törədən şəxs həbs edilib

    Digər ölkələr
    04:25

    İtaliya İsraili Qəzzanın bombalanmasını dayandırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    03:45

    Parasetamol hamiləlik zamanı autizm riskini artırır

    Sağlamlıq
    03:11

    Ərdoğan Trampla "F-35" və "F-16"ların tədarükünü müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    02:33

    Avropa dövlətləri Fələstinin müstəqilliyini tanıyıblar

    Digər ölkələr
    02:26
    Foto

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Nyu-Yorkda sərgidə iştirak ediblər

    İncəsənət
    01:55

    Gəncədə üç avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    01:43

    ABŞ dövlət katibi və Suriya prezidenti İsraillə münasibətləri müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti