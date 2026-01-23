СМИ: Мелони отговаривала лидеров ЕС противостоять Трампу

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Премьер Италии Джорджа Мелони во время закрытых дискуссий на саммите ЕС предупредила коллег о том, что противостоять президенту США Дональду Трампу - "плохая идея".

    Как сообщает Report, об этом пишет Politico со ссылкой на анонимные источники.

    Также, по их словам, глава итальянского правительства заявила о том, что в случае конфликта с США Европа может "потерять все".

    Мелони, как рассказали источники Politico, призвала сохранять спокойствие и не списывать Трампа со счетов.

    Как отмечает издание, экстренный саммит ЕС был созван в ответ на намерение Трампа ввести тарифы против восьми европейских стран за их несогласие с его требованием установить контроль над Гренландией.

