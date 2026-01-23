СМИ: Мелони отговаривала лидеров ЕС противостоять Трампу
Другие страны
- 23 января, 2026
- 20:15
Премьер Италии Джорджа Мелони во время закрытых дискуссий на саммите ЕС предупредила коллег о том, что противостоять президенту США Дональду Трампу - "плохая идея".
Как сообщает Report, об этом пишет Politico со ссылкой на анонимные источники.
Также, по их словам, глава итальянского правительства заявила о том, что в случае конфликта с США Европа может "потерять все".
Мелони, как рассказали источники Politico, призвала сохранять спокойствие и не списывать Трампа со счетов.
Как отмечает издание, экстренный саммит ЕС был созван в ответ на намерение Трампа ввести тарифы против восьми европейских стран за их несогласие с его требованием установить контроль над Гренландией.
