СМИ: Машина протаранила ворота российского генконсульства в Сиднее

Автомобиль протаранил ворота российского генконсульства в городе Сидней, один человек пострадал.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал 9News со ссылкой на полицию.

Отмечается, что правоохранительные органы задержали водителя машины, им был 39-летний мужчина. В ходе задержания один из полицейских получил травму руки.