СМИ: Машина протаранила ворота российского генконсульства в Сиднее
Другие страны
- 01 сентября, 2025
- 04:49
Автомобиль протаранил ворота российского генконсульства в городе Сидней, один человек пострадал.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал 9News со ссылкой на полицию.
Отмечается, что правоохранительные органы задержали водителя машины, им был 39-летний мужчина. В ходе задержания один из полицейских получил травму руки.
