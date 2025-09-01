    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Sidneydə avtomobil Rusiya Baş Konsulluğunun qapısına çırpılıb, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    • 01 sentyabr, 2025
    • 05:26
    Sidneydə avtomobil Rusiya Baş Konsulluğunun qapısına çırpılıb, xəsarət alan var

    Avtomobil Rusiyanın Sidney şəhərindəki Baş Konsulluğunun qapısına çırpılıb, bir nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "9News" telekanalı polisə istinadən məlumat verib.

    Qeyd olunur ki, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları avtomobilin sürücüsünü saxlayıb. O, 39 yaşlı kişidir.

    Onun saxlanılması zamanı polislərdən biri qolundan xəsarət alıb.

    Təfərrüatlar açıqlanmır.

    Sindey   Rusiya   Baş Konsulluq  
    Rus Versiası Rus Versiası
    СМИ: Машина протаранила ворота российского генконсульства в Сиднее

    Son xəbərlər

    06:49

    ABŞ fələstinlilərə vizalarının əksər növlərinin verilməsini dayandırıb

    Digər ölkələr
    06:36

    Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Dövlət Başçıları Şurasının iclası başlayıb

    Digər ölkələr
    06:16

    Yamal XXI əsrdə La Liqada penalti vuran ən gənc futbolçu olub

    Futbol
    05:54

    Honq Konq polisi 330 kq-dan çox narkotik vasitəsni müsadirə edib

    Digər ölkələr
    05:26

    Sidneydə avtomobil Rusiya Baş Konsulluğunun qapısına çırpılıb, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    04:52

    Əfqanıstanda 6 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:17

    Quterreş Yəməndə husilərin saxladığı BMT əməkdaşlarının azad olunmalarını tələb edib

    Digər ölkələr
    03:41

    Rusiyada miqrantlar üçün yeni rüsumlar tətbiq edilib

    Region
    03:09

    KİV: Səudiyyə Ərəbistanı sahillərində hücuma məruz qalan gəmi İsrailə məxsusdur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti