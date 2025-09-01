Sidneydə avtomobil Rusiya Baş Konsulluğunun qapısına çırpılıb, xəsarət alan var
Digər ölkələr
- 01 sentyabr, 2025
- 05:26
Avtomobil Rusiyanın Sidney şəhərindəki Baş Konsulluğunun qapısına çırpılıb, bir nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "9News" telekanalı polisə istinadən məlumat verib.
Qeyd olunur ki, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları avtomobilin sürücüsünü saxlayıb. O, 39 yaşlı kişidir.
Onun saxlanılması zamanı polislərdən biri qolundan xəsarət alıb.
Təfərrüatlar açıqlanmır.
