СМИ: Макрон готов уступить оппозиции, чтобы избежать вотума недоверия

Президент Франции Эмманюэль Макрон ведет переговоры с представителями оппозиции о реализации ряда мер, которые они предлагают, в обмен на их обещание не инициировать вотум недоверия правительству.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ведет переговоры с представителями оппозиции о реализации ряда мер, которые они предлагают, в обмен на их обещание не инициировать вотум недоверия правительству.

Как передает Report, об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

"Он не закрывает дверей... Можно обсуждать сделки по определенному числу мер в обмен на обещание не голосовать за вотум недоверия, который бы привел к отставке правительства", - заявил собеседник издания, не уточнив о каких мерах идет речь.

Во Франции продолжают развиваться последствия неожиданного результата досрочных парламентских выборов. Коалиция Макрона заняла на них второе место, что вынудило премьера подать в отставку. 16 июля Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя.

Макрон объявил досрочные выборы после того, как в июне правые получили значительную поддержку на выборах в Европарламент. Первый тур прошел 30 июня.

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил "Новый народный фронт". Блок Эммануэля Макрона "Вместе!" занял второе место, а правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен оказалось только третьим.