    СМИ: Лидеры Руанды и ДР Конго подпишут мирное соглашение в Вашингтоне

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 04:36
    СМИ: Лидеры Руанды и ДР Конго подпишут мирное соглашение в Вашингтоне

    Президенты ДР Конго Феликс Чисекеди и Руанды Поль Кагаме на следующей неделе прилетят в Вашингтон, чтобы подписать мирное соглашение.

    Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Подписание мирного договора ожидается 4 декабря. Соглашение предусматривает, в том числе, привлечение американских инвестиций в регион, богатый полезными ископаемыми.

    Война между ДР Конго и Руандой началась в марте 2022 года с наступления повстанцев "Движения 23 марта", которое поддерживало руандийское правительство. В июле при посредничестве США страны подписали рамочное соглашение о прекращении боев. В октябре стороны также подписали соглашение о мониторинге постоянного прекращения огня, после которого начались переговоры о полномасштабном мирном договоре.

    Напомним, что в конце июня 2025 года документ в Вашингтоне в присутствии госсекретаря США подписали главы МИД двух стран.

    ДР Конго Руанда мирное соглашение подписание Вашингтон
    KİV: Ruanda və Konqo liderləri Vaşinqtonda sülh müqaviləsi imzalayacaqlar
    Лента новостей