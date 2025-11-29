KİV: Ruanda və Konqo liderləri Vaşinqtonda sülh müqaviləsi imzalayacaqlar
- 29 noyabr, 2025
- 04:53
Konqo Demokratik Respublikasının (KDR) Prezidenti Feliks Çisekedi və Ruanda Prezidenti Pol Kaqame gələn həftə Vaşinqtona səfər edərək sülh sazişi imzalayacaqlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Sülh müqaviləsinin imzalanması 4 dekabrda gözlənilir. Saziş həmçinin faydalı qazıntılarla zəngin olan regiona ABŞ investisiyalarının cəlb edilməsini nəzərdə tutur.
KDR ilə Ruanda arasındakı müharibə 2022-ci ilin martında Ruanda hökumətinin dəstəklədiyi "23 Mart Hərəkatı" üsyançılarının hücumu ilə başlayıb. İyulda ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə ölkələr döyüşlərin dayandırılması barədə çərçivə sazişi imzalayıblar. Oktyabrda tərəflər daimi atəşkəsin monitorinqi haqqında saziş imzalayıb, bundan sonra tammiqyaslı sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar başlayıb.
Xatırladaq ki, 2025-ci ilin iyun ayının sonunda Vaşinqtonda ABŞ Dövlət katibinin iştirakı ilə hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri sənəd imzalayıblar.