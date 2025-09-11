СМИ: Лидеры ХАМАС в Катаре могли выжить, уйдя на молитву без телефонов
Другие страны
- 11 сентября, 2025
- 04:47
Руководители палестинского движения ХАМАС могли избежать гибели во время удара ВВС Израиля по Дохе благодаря тому, что незадолго до атаки покинули помещение, где они находились, оставив внутри свои мобильные телефоны.
Как передает Report, такую версию приводит газета Israel Hayom со ссылкой на арабские источники.
В сообщении утверждается, что непосредственно перед атакой лидеры ХАМАС неожиданно ушли в другое помещение на послеполуденную молитву, не взяв с собой телефоны, сигналы которых израильские военные использовали для наведения своих высокоточных боеприпасов. Это, согласно приведенной версии, могло привести к тому, что снаряды не достигли целей.
Последние новости
05:49
В Мехико при взрыве цистерны пострадали до 70 человек, трое погиблиДругие страны
05:21
Конгресс США одобрил военные расходы на 2026 год в размере почти $900 млрдДругие страны
04:47
СМИ: Лидеры ХАМАС в Катаре могли выжить, уйдя на молитву без телефоновДругие страны
04:28
Задержанного по подозрению в убийстве сторонника Трампа Чарли Кирка освободилиДругие страны
04:19
Япония впервые проводит учения с установками Typhon на своей территорииДругие страны
03:22
Польша запросила заседание СБ ООН в связи с инцидентом с БПЛАДругие страны
02:46
Фото
Видео
На 60-й сессии Совета ООН по правам человека было оглашено заявление АзербайджанаВнешняя политика
02:37
Мерц надеется на скорое достижение надежного соглашения ЕС и США по пошлинамДругие страны
02:15