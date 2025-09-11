СМИ: Лидеры ХАМАС в Катаре могли выжить, уйдя на молитву без телефонов

Руководители палестинского движения ХАМАС могли избежать гибели во время удара ВВС Израиля по Дохе благодаря тому, что незадолго до атаки покинули помещение, где они находились, оставив внутри свои мобильные телефоны.

Как передает Report, такую версию приводит газета Israel Hayom со ссылкой на арабские источники.

В сообщении утверждается, что непосредственно перед атакой лидеры ХАМАС неожиданно ушли в другое помещение на послеполуденную молитву, не взяв с собой телефоны, сигналы которых израильские военные использовали для наведения своих высокоточных боеприпасов. Это, согласно приведенной версии, могло привести к тому, что снаряды не достигли целей.