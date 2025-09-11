KİV: HƏMAS liderləri namaz qılarkən telefonu özləri ilə götürmədikləri üçün sağ qalmış ola bilərlər
11 sentyabr, 2025
- 05:09
Fələstin HƏMAS hərəkatının rəhbərləri İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin Dohadakı zərbəsi zamanı mobil telefonlarını içəridə qoyaraq hücumdan bir qədər əvvəl otağı tərk etdiklərinə görə həlak olmaqdan yaxa qurtara biliblər.
"Report"un məlumatına görə, bu versiyanı "Israel Hayom" qəzeti ərəb mənbələrinə istinadla yayıb.
Məlumatda bildirilir ki, zərbədən dərhal əvvəl HƏMAS liderləri gözlənilməz şəkildə mobil telefonlarını götürmədən ikindi namazı üçün başqa otağa keçiblər. İsrail ordusunun yüksək dəqiqlikli sursatlarını yönəltmək üçün istifadə etdiyi telefon siqnalları olmadığı səbəbindən mərmilərin hədəfə çatmaması ehtimal olunur.
