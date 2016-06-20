СМИ: Легкомоторный самолет аварийно сел на крышу склада в Техасе

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на крышу склада в городе Хюьстон в американском штате Техас, пилот получил легкие ранения, самолет серьезно поврежден.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News.
Самолет исчез с радаров в районе 23.00 по местному времени в воскресенье. Пилот направлялся из города Сент-Луис в штате Миссури в город Хьюстон.
"Пилот утверждает, что у него закончилось топливо. Он поранил голову и был доставлен в больницу в мерах предосторожности", - сообщила телеканалу представитель полицейского управления города Хьюстон Джоди Сильва. Она добавила, что здоровью пилота ничего не угрожает.
Имя пилота пока не сообщается. Федеральное управление гражданской авиации ведет расследование инцидента.
News DepartmentАвтор новости
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