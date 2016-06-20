СМИ: Легкомоторный самолет аварийно сел на крышу склада в Техасе

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на крышу склада в городе Хюьстон в американском штате Техас, пилот получил легкие ранения, самолет серьезно поврежден.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News.

Самолет исчез с радаров в районе 23.00 по местному времени в воскресенье. Пилот направлялся из города Сент-Луис в штате Миссури в город Хьюстон.

"Пилот утверждает, что у него закончилось топливо. Он поранил голову и был доставлен в больницу в мерах предосторожности", - сообщила телеканалу представитель полицейского управления города Хьюстон Джоди Сильва. Она добавила, что здоровью пилота ничего не угрожает.

Имя пилота пока не сообщается. Федеральное управление гражданской авиации ведет расследование инцидента.