СМИ: КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа заработает 14 октября

Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта возобновит свою работу 14 октября.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на египетский источник.

По его словам, КПП будет "работать в обоих направлениях", что позволит в том числе вывезти раненых палестинцев, а также нуждающихся в медицинской помощи тяжелых пациентов на лечение в египетские больницы. Кроме того, желающие смогут вернуться в палестинский анклав. При этом "грузовики с гуманитарной помощью въезжать через КПП не будут, поскольку он предназначен только для частных лиц". Помощь населению сектора Газа будет доставляться через погранпереход "Керем-Шалом".

КПП "Рафах" изначально был предназначен только для передвижения людей и лишь после 7 октября 2023 года под давлением исключительных обстоятельств палестино-израильской эскалации египетским властям пришлось реорганизовать его работу, чтобы сделать возможным проезд грузовиков, бензовозов и других транспортных средств.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение по первому этапу предложенного им мирного плана.