СМИ: Команда Маска получила доступ к засекреченным документам USAID

Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), которым руководит предприниматель Илон Маск, получил доступ к засекреченным USAID.

Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), которым руководит предприниматель Илон Маск, получил доступ к засекреченным USAID.

Как передает Report, об этом заявило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"Небольшая группа помощников Маска прибыла в здание Рональда Рейгана и потребовала обеспечить доступ к офисам агентства, включая комнату, в которой хранятся конфиденциальные и засекреченные данные", - сообщил он.

После прихода в офис агентства у группы возник конфликт с охранниками здания, которые не давали получить доступ к комнате с засекреченными документами. Группе удалось обойти несколько этажей здания и проверить несколько кабинетов. Согласно агентству, один из молодых людей позвонил Маску, который пригрозил сотрудником безопасности здания привлечь службы маршалов США, если его помощники не получат доступ к засекреченным документам. В итоге сотрудники департамента получили доступ к "некоторым вещам, которые они искали".

Отметим, чтоUSAID сообщил, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.