    СМИ: Колонна Красного Креста выдвинулась к месту передачи израильских заложников

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 08:26
    СМИ: Колонна Красного Креста выдвинулась к месту передачи израильских заложников

    Колонна Красного Креста выдвинулась к месту передачи израильских заложников, которых ХАМАС освободит в рамках сделки с Израилем.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Aqsa.

    заложники ХАМАС Израиль Красный Крест

