СМИ: Колонна Красного Креста выдвинулась к месту передачи израильских заложников
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 08:26
Колонна Красного Креста выдвинулась к месту передачи израильских заложников, которых ХАМАС освободит в рамках сделки с Израилем.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Aqsa.
Последние новости
08:26
СМИ: Колонна Красного Креста выдвинулась к месту передачи израильских заложниковДругие страны
08:25
Фото
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
07:57
Ученые рассказали об использовании бактериями сна для укрепления иммунитетаЗдоровье
07:24
Во Франции оппозиция внесет резолюцию о вотуме недоверия новому правительствуДругие страны
06:51
Трамп уверен, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа сохранитсяДругие страны
06:09
БАПОР: В сектор Газа доставлено продовольствие для 1 млн человекДругие страны
05:45
В Удине усилят меры безопасности на матче Италия – Израиль в отборе ЧМ-2026Футбол
05:08
СМИ: При крушении самолета в Техасе погибли два человека - ОБНОВЛЕНОДругие страны
04:49