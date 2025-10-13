İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    KİV: BQXK-nin karvanı İsrail girovlarının köçürülmə sahəsinə hərəkət edir

    Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) karvanı atəşkəs razılaşması çərçivəsində HƏMAS-ın azad edəcəyi israilli girovların təhvil verildiyi yerə hərəkət edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Fələstinin radikal hərəkatının nəzarətində olan "Al-Aqsa" telekanalı xəbər verib.

    Bundan əvvəl İsrail hökumətinin nümayəndəsi Şoş Bedrosyan brifinq zamanı bildirib ki, Qəzza razılaşması çərçivəsində girovların azad edilməsi oktyabrın 13-də səhər tezdən başlayacaq.

    BQXK Qəzza razılaşması HƏMAS
    СМИ: Колонна Красного Креста выдвинулась к месту передачи израильских заложников

