KİV: BQXK-nin karvanı İsrail girovlarının köçürülmə sahəsinə hərəkət edir
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2025
- 09:00
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) karvanı atəşkəs razılaşması çərçivəsində HƏMAS-ın azad edəcəyi israilli girovların təhvil verildiyi yerə hərəkət edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Fələstinin radikal hərəkatının nəzarətində olan "Al-Aqsa" telekanalı xəbər verib.
Bundan əvvəl İsrail hökumətinin nümayəndəsi Şoş Bedrosyan brifinq zamanı bildirib ki, Qəzza razılaşması çərçivəsində girovların azad edilməsi oktyabrın 13-də səhər tezdən başlayacaq.
