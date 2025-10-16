Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    • 16 октября, 2025
    • 21:51
    СМИ: Катар может остановить поставки СПГ в Европу

    Катар не сможет вести бизнес в Евросоюзе, в том числе обеспечивать поставки сжиженного природного газа (СПГ), если Еврокомиссия (ЕК) не пересмотрит законодательство в сфере корпоративной устойчивости, предполагающее крупные штрафы за нарушение компаниями климатических норм.

    Как передает Report, об этом агентству Reuters заявил государственный министр по вопросам энергетики Катара и гендиректор Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби.

    "Qatar Energy не сможет оправдать ведение бизнеса в ЕС, будь то [поставки] СПГ или другой продукции, из-за серьезного риска, которому компания подвергнется в связи с чрезмерным характером предлагаемых правил, которые в итоге нанесут ущерб конечным потребителям в Европе", - сказал катарский госминистр.

    Как отметил аль-Кааби, наибольшую обеспокоенность Дохи вызывает потенциальный штраф в размере до 5% от общей мировой выручки, который компании могут получить за то, что не имеют планов по адаптации к изменению климата, соответствующих Парижскому соглашению по климату.

    По его словам, Катар уже почти год стремится к конструктивному взаимодействию с ключевыми игроками как в Еврокомиссии, так и во всех государствах - членах ЕС по вопросу о пересмотре Директиву о должной осмотрительности в сфере корпоративной устойчивости. Однако, отметил госминистр, ЕК пока не отреагировала на запросы со стороны Катара.

    По словам главы Qatar Energy, страны ЕС должны определиться, хотят ли они привлекать инвестиции в сообщество путем изменения правил корпоративной устойчивости, или же рискнут и поставят под угрозу усилия, направленные на повышение конкурентоспособности и предотвращение экономического спада.

    В декабре 2024 года аль-Кааби заявил в интервью британскому изданию Financial Times, что Доха прекратит поставки СПГ в Евросоюз, если страны сообщества будут штрафовать компании на 5% от годовой выручки за несоответствие критериям по выбросам углекислого газа и несоблюдение прав человека.

