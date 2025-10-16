KİV: Qətər Avropaya LNG tədarükünü dayandıra bilər
- 16 oktyabr, 2025
- 22:17
Avropa Komissiyası (AK) iqlim standartlarını pozan şirkətlərə böyük cərimələr tətbiq edən korporativ davamlılıq qanunvericiliyinə yenidən baxmasa, Qətər Avropa İttifaqında, o cümlədən mayeləşdirilmiş təbii qaz (LNG) tədarükü ilə məşğul ola bilməyəcək.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Qətərin energetika üzrə dövlət naziri və Qətər enerji şirkətinin baş direktoru Saad bin Şəridə əl-Kaabi "Reuters"ə bildirib.
"Qatar Energy, istər LNG, istərsə də digər məhsullarda, Avropada son istehlakçılara zərər verəcək, təklif olunan qaydaların həddən artıq olması səbəbindən məruz qalacağı ciddi riskə görə Aİ-də biznes fəaliyyətini əsaslandıra bilməyəcək", - Qətər dövlət naziri deyib.
Əl-Kaabi qeyd edib ki, Dohanın ən böyük narahatlığı Paris İqlim Sazişinə uyğun olaraq iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşma planlarına sahib olmadıqları üçün şirkətlərin üzləşə biləcəyi ümumi qlobal gəlirin 5%-ə qədər potensial cəriməsidir.
Onun sözlərinə görə, Qətər demək olar, bir ilə yaxındır ki, həm Avropa Komissiyasında, həm də Aİ-nin bütün üzv dövlətlərində əsas oyunçularla Korporativ Davamlılığın Müvafiq Təftiş Direktivinə yenidən baxılması ilə bağlı konstruktiv əməkdaşlıq etməyə çalışır. Bununla belə, dövlət naziri qeyd edib ki, AK hələ Qətərin sorğularına cavab verməyib.
Qatar Energy rəhbərinin sözlərinə görə, Aİ ölkələri korporativ davamlılıq qaydalarını dəyişdirərək cəmiyyətə sərmayə cəlb etmək istəmədiklərini qərar verməlidirlər, yoxsa rəqabət qabiliyyətini artırmaq və iqtisadi tənəzzülün qarşısını almaq üçün səyləri təhlükə altına almaq riski ilə üzləşəcəklər.
2024-cü ilin dekabrında Əl-Kaabi Britaniyanın "Financial Times" nəşrinə deyib ki, Aİ ölkələri şirkətləri karbon emissiyaları və insan hüquqları standartlarına əməl etmədiklərinə görə illik gəlirlərinin 5%-i məbləğində cərimə edəcəyi təqdirdə Doha Aİ-yə LNG tədarükünü dayandıracaq.