Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    СМИ: Канада не будет вносить $1 млрд за место в Совете мира США

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 21:08
    СМИ: Канада не будет вносить $1 млрд за место в Совете мира США

    Канада не будет платить за членство в Совете мира по управлению сектором Газа в рамках мирного плана США.

    Как передает Report, об этом сообщил агентству AFP правительственный источник.

    "Канада не будет платить за место в совете, и на данный момент от Канады это не запрашивалось", - отметил источник, имея в виду требование президента США Дональда Трампа о том, чтобы страны платили по 1 миллиарду долларов за постоянное место в совете.

    Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава согласилась принять приглашение Трампа войти в Совет мира, который должен курировать дальнейшие шаги по Газе. Однако, по его словам, Канаду пока не устраивает требование американского лидера о членском взносе в размере $1 млрд. Карни отметил, что до сих пор неясны детали структуры совета и механизма его финансирования.

    Канада Совет мира по Газе Дональд Трамп США
    KİV: Kanada Sülh Şurasına üzvlük üçün 1 milyard dollar ödəməyəcək

    Последние новости

    21:42

    МИД Франции: ЕС может ответить на пошлины США закрытием доступа к госконтрактам

    Другие страны
    21:30

    Число жертв ж/д аварии в Испании возросло до 41

    Другие страны
    21:28

    Итальянский модельер Валентино скончался в возрасте 93 лет

    Шоу-бизнес
    21:15

    Президент Болгарии Радев объявил о своей отставке

    Другие страны
    21:08

    СМИ: Канада не будет вносить $1 млрд за место в Совете мира США

    Другие страны
    21:00

    Эрдоган: Верим, что власти Ирана разрешат кризис в стране путем диалога и дипломатии

    В регионе
    20:47
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с гендиректором Всемирной организации здравоохранения

    Внешняя политика
    20:43
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems

    Внешняя политика
    20:31

    Байрамов и Рубио обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    Лента новостей