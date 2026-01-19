СМИ: Канада не будет вносить $1 млрд за место в Совете мира США

Канада не будет платить за членство в Совете мира по управлению сектором Газа в рамках мирного плана США.

Как передает Report, об этом сообщил агентству AFP правительственный источник.

"Канада не будет платить за место в совете, и на данный момент от Канады это не запрашивалось", - отметил источник, имея в виду требование президента США Дональда Трампа о том, чтобы страны платили по 1 миллиарду долларов за постоянное место в совете.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава согласилась принять приглашение Трампа войти в Совет мира, который должен курировать дальнейшие шаги по Газе. Однако, по его словам, Канаду пока не устраивает требование американского лидера о членском взносе в размере $1 млрд. Карни отметил, что до сих пор неясны детали структуры совета и механизма его финансирования.