Канада рассматривает возможность вступления в "Совет мира" Трампа за 1 млрд долларов

Хотя я принципиально принял приглашение Дональда Трампа войти в создаваемый президентом США "Совет мира", который должен курировать дальнейшие шаги по Газе, пока остается неясным, для чего именно предназначен членский взнос в размере 1 миллиарда долларов.

Как передает Report со ссылкой на Politico, об этом премьер-министр Канады Марк Карни заявил журналистам в Дохе (Катар).

"Президент США поднял этот вопрос со мной несколько недель назад, но пока не до конца понимаю детали инициативы, включая то, как будет выстроена её структура и каким образом предполагается финансирование", - отметил Карни.

По его словам, Канада хочет, чтобы деньги имели максимальный эффект.

"У нас до сих пор нет беспрепятственного и масштабного потока гуманитарной помощи населению Газы… Это является предварительным условием для дальнейшего движения вперед", - подытожил премьер-министр Канады.