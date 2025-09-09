СМИ: Израильский дрон поразил объект к югу от Бейрута
Другие страны
- 09 сентября, 2025
- 10:26
В Ливане израильский беспилотник поразил автомобиль между городами Барджа и Джие, находящимися к югу от столицы страны Бейрута.
Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.
ЦАХАЛ пока никак не комментировал произошедшее.
СМИ сообщают, что удар был нанесен на следующий день после ударов Израиля по объектам "Хезболлах" в глубине Ливана, в результате чего, по данным ливанских властей, погибли по меньшей мере пять человек.
