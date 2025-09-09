İsrail PUA-larla Livan paytaxtına zərbə endirib
Digər ölkələr
- 09 sentyabr, 2025
- 10:37
İsrailə məxsus pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ilə Livanda avtomobilə zərbə endirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV-i məlumat yayıb.
İsrail Müdafiə Qüvvələri baş verənləri hələlik şərh etməyib.
Məlumata görə, hücum İsrailin Livanın dərinliklərində "Hizbullah"ın hədəflərinə zərbələr endirməsindən bir gün sonra həyata keçirilib.
Livan hökumətinin məlumatına görə, nəticədə ən azı beş nəfər həlak olub.
Son xəbərlər
11:21
MM-in komitə sədri: Vaşinqtonda əldə edilən razılaşma sülhü bizə yaxınlaşdıran reallıq olduDaxili siyasət
11:20
Cəfər Hüseynzadə ABŞ-nin NATO-dakı daimi nümayəndəsi ilə görüşübXarici siyasət
11:18
Kayrat Sarıbay: Azərbaycanın sədrliyi AQEM-in gələcəyini ən yaxşı şəkildə formalaşdıracaqXarici siyasət
11:17
Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi: "Avropa çempionatında daha çox medal gözləyirdik"Fərdi
11:16
Rusiyanın Donetski atəşə tutması nəticəsində 6 nəfər ölübDigər ölkələr
11:15
ABŞ şirkətləri Azərbaycanın əlverişli biznes və investisiya mühitindən yararlanmağa dəvət edilibMaliyyə
11:14
Milli Məclisin sədri: Zəngəzur dəhlizi Avrasiyanın nəqliyyat xəritəsini dəyişir, yeni imkanlar açırMilli Məclis
11:13
Sahibə Qafarova: Trampın sülh və əməkdaşlığa söykənən addımı əhəmiyyətli rola malikdirXarici siyasət
11:11