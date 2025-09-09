İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    İsrail PUA-larla Livan paytaxtına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 09 sentyabr, 2025
    • 10:37
    İsrail PUA-larla Livan paytaxtına zərbə endirib

    İsrailə məxsus pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ilə Livanda avtomobilə zərbə endirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV-i məlumat yayıb.

    İsrail Müdafiə Qüvvələri baş verənləri hələlik şərh etməyib.

    Məlumata görə, hücum İsrailin Livanın dərinliklərində "Hizbullah"ın hədəflərinə zərbələr endirməsindən bir gün sonra həyata keçirilib.

    Livan hökumətinin məlumatına görə, nəticədə ən azı beş nəfər həlak olub.

    İsrail Livan PUA Hücum
    СМИ: Израильский дрон поразил объект к югу от Бейрута
    Media: Israeli drone hits target south of Beirut

