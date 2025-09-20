Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    СМИ: Израильские военные провели операцию в Эль-Кунейтре на юге Сирии

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 17:40
    СМИ: Израильские военные провели операцию в Эль-Кунейтре на юге Сирии

    Израильские силы вторглись на территорию провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии и провели там операцию по зачистке в населенном пункте Эс-Самдания.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Syria TV.

    По его информации, механизированный патруль армии Израиля установил на въезде в деревню КПП и обыскал несколько гражданских автомобилей.

    Вечером 19 сентября, по данным канала, колонна из четырех бронемашин вошла на территорию южной сирийской провинции Дераа и провела там рейд.

    KİV: İsrail hərbçiləri Suriyanın cənubunda əməliyyat keçiriblər

    Последние новости

    18:06

    Пезешкиан: Иран сможет преодолеть любые последствия возвращения санкций

    Другие страны
    18:00
    Фото

    Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана Формулы 1 - ОБНОВЛЕНО - 4

    Формула 1
    17:54
    Фото
    Видео

    В аварии с участием автобуса Нахчыван-Баку пострадали 16 человек - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    17:48
    Фото

    Пиастри разбил болид в третьем повороте - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие
    17:47

    Масуд Пезешкиан: Иран построит ядерный объект лучше, чем в Натанзе

    В регионе
    17:40

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Семьи шехидов приглашены на Гран-при Азербайджана в Баку

    Формула 1
    17:36

    СМИ: Кирка могли убить из винтовки XIX века

    Другие страны
    17:25
    Фото

    Президенты Азербайджана и Руанды выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей