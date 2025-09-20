СМИ: Израильские военные провели операцию в Эль-Кунейтре на юге Сирии
Другие страны
- 20 сентября, 2025
- 17:40
Израильские силы вторглись на территорию провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии и провели там операцию по зачистке в населенном пункте Эс-Самдания.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Syria TV.
По его информации, механизированный патруль армии Израиля установил на въезде в деревню КПП и обыскал несколько гражданских автомобилей.
Вечером 19 сентября, по данным канала, колонна из четырех бронемашин вошла на территорию южной сирийской провинции Дераа и провела там рейд.
Последние новости
18:06
Пезешкиан: Иран сможет преодолеть любые последствия возвращения санкцийДругие страны
18:00
Фото
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана Формулы 1 - ОБНОВЛЕНО - 4Формула 1
17:54
Фото
Видео
В аварии с участием автобуса Нахчыван-Баку пострадали 16 человек - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
17:48
Фото
Пиастри разбил болид в третьем повороте - ОБНОВЛЕНО-4Другие
17:47
Масуд Пезешкиан: Иран построит ядерный объект лучше, чем в НатанзеВ регионе
17:40
СМИ: Израильские военные провели операцию в Эль-Кунейтре на юге СирииДругие страны
17:39
Фото
Семьи шехидов приглашены на Гран-при Азербайджана в БакуФормула 1
17:36
СМИ: Кирка могли убить из винтовки XIX векаДругие страны
17:25
Фото