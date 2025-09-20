СМИ: Израильские военные провели операцию в Эль-Кунейтре на юге Сирии

Израильские силы вторглись на территорию провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии и провели там операцию по зачистке в населенном пункте Эс-Самдания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Syria TV.

По его информации, механизированный патруль армии Израиля установил на въезде в деревню КПП и обыскал несколько гражданских автомобилей.

Вечером 19 сентября, по данным канала, колонна из четырех бронемашин вошла на территорию южной сирийской провинции Дераа и провела там рейд.