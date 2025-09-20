KİV: İsrail hərbçiləri Suriyanın cənubunda əməliyyat keçiriblər
- 20 sentyabr, 2025
- 18:02
İsrail qüvvələri Suriyanın cənubunda yerləşən Əl-Kuneytra əyalətinin ərazisinə daxil olaraq Əs-Samdaniya yaşayış məntəqəsində təmizləmə əməliyyatı keçiriblər.
"Report"un TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə "Syria TV" telekanalı məlumat yayıb.
Kanalın məlumatına görə, İsrail ordusunun patrul dəstəsi kəndin girişində nəzarət-buraxılış məntəqəsi qurub və bir neçə avtomobili yoxlayıb.
Telekanaldan bildirilib ki, sentyabrın 19-da axşam saatlarında dörd zirehli maşından ibarət karvan Cənubi Suriyanın Deraa əyalətinin ərazisinə daxil olaraq orada reyd keçirib.
