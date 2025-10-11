Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    СМИ: Израильская разведка нашла в Газе записку Синвара с планами атаки 7 октября

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 20:23
    СМИ: Израильская разведка нашла в Газе записку Синвара с планами атаки 7 октября

    Израильские военные обнаружили в подземном бункере в секторе Газа компьютер, на котором хранилось изображение написанного от руки на арабском языке 6-страничного текста с инструкциями для боевиков, напавших на Израиль 7 октября 2023 года.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на газету The New York Times.

    По данным семи израильских чиновников, этот документ, датированный августом 2022 г., был написан экс-главой палестинского радикального движения ХАМАС Яхьей Синваром.

    "Это, по сути, инструкция для боевиков: нападать на солдат и гражданское население, а также транслировать акты насилия, чтобы вселить страх в израильтян и дестабилизировать обстановку в стране", - указывает издание.

    На перехваченных данных, которые также были в компьютере, командование отдает прямые приказы начать "поджигать дома" со словами "Я хочу, чтобы весь кибуц был в огне". Другой командир в Джабалии говорит: "Поджигайте все, что видите".

    Израильские чиновники утверждают, что документ свидетельствует, что Синвар с самого начала хотел, чтобы его бойцы нападали на мирных жителей, что противоречит публичным заявлениям руководства группировки.

    Хотя в тексте прямо не упоминаются планы похищения или убийства мирных жителей, в нем излагается приказ боевикам входить в жилые кварталы и поджигать их "бензином или дизельным топливом из цистерны".

    Эксперт по почерку из полиции Израиля подтвердила подлинность записки, сравнив ее с другими документами, написанными Синваром. Представитель ХАМАС в Катаре отказался комментировать находку.

    Израиль ХАМАС The New York Times

    Последние новости

    20:25

    При тушении пожара в жилом доме в Сумгайыте спасены три человека - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    20:23

    СМИ: Израильская разведка нашла в Газе записку Синвара с планами атаки 7 октября

    Другие страны
    20:10

    NYT: Сокращение госаппарата США усугубило разногласия в Конгрессе

    Другие страны
    19:56

    В Украине ввели санкции против лиц и компаний из России и Китая

    Другие страны
    19:47

    В Мексике более 30 человек погибли при наводнениях

    Другие страны
    19:28

    Яшар Гюлер и Керим Велиев ознакомились с ходом учений Ateş Serbest-2025 - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    19:26

    Трое погибли, еще один пострадал при столкновении катера с кораблем в РФ

    В регионе
    19:17

    Министр обороны Турции предупредил террористов

    В регионе
    19:03

    Axios: Трамп и Зеленский обсуждали по телефону возможность поставок Tomahawk

    Другие страны
    Лента новостей