СМИ: Израильская разведка нашла в Газе записку Синвара с планами атаки 7 октября

Израильские военные обнаружили в подземном бункере в секторе Газа компьютер, на котором хранилось изображение написанного от руки на арабском языке 6-страничного текста с инструкциями для боевиков, напавших на Израиль 7 октября 2023 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету The New York Times.

По данным семи израильских чиновников, этот документ, датированный августом 2022 г., был написан экс-главой палестинского радикального движения ХАМАС Яхьей Синваром.

"Это, по сути, инструкция для боевиков: нападать на солдат и гражданское население, а также транслировать акты насилия, чтобы вселить страх в израильтян и дестабилизировать обстановку в стране", - указывает издание.

На перехваченных данных, которые также были в компьютере, командование отдает прямые приказы начать "поджигать дома" со словами "Я хочу, чтобы весь кибуц был в огне". Другой командир в Джабалии говорит: "Поджигайте все, что видите".

Израильские чиновники утверждают, что документ свидетельствует, что Синвар с самого начала хотел, чтобы его бойцы нападали на мирных жителей, что противоречит публичным заявлениям руководства группировки.

Хотя в тексте прямо не упоминаются планы похищения или убийства мирных жителей, в нем излагается приказ боевикам входить в жилые кварталы и поджигать их "бензином или дизельным топливом из цистерны".

Эксперт по почерку из полиции Израиля подтвердила подлинность записки, сравнив ее с другими документами, написанными Синваром. Представитель ХАМАС в Катаре отказался комментировать находку.