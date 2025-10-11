KİV: İsrail kəşfiyyatı Qəzzada Sinvarın hücum planları olan qeydləri tapıb
- 11 oktyabr, 2025
- 21:10
İsrail hərbi qüvvələri Qəzza zolağında yeraltı bunkerdə 2023-cü il oktyabrın 7-də İsrailə hücum edən yaraqlılar üçün təlimatların yer aldığı ərəb dilində altı səhifəlik əlyazma mətni olan kompüter aşkarlayıb.
"Report" bu barədə "The New York Times"a istinadən xəbər verir.
Yeddi İsrail rəsmisinin dediyinə görə, 2022-ci il avqust tarixli sənəd Fələstinin HƏMAS hərəkatının keçmiş rəhbəri Yəhya Sinvar tərəfindən yazılıb.
"Bu, mahiyyət etibarı ilə yaraqlılar üçün göstərişdir: əsgərlərə və mülki şəxslərə hücum etmək, israillilərə qorxu aşılamaq və ölkədəki vəziyyəti sabitsizləşdirmək üçün zorakılıq aktlarının yayımlanması", – nəşr qeyd edir.
Məlumatlarda komanda birbaşa "evləri yandırmağa" başlamaq əmrini verir və "Mən bütün kibbutzun yanmasını istəyirəm" deyir. Cəbəliyyədəki başqa bir komandir deyir: "Gördüyünüz hər şeyi yandırın".
İsrail rəsmiləri deyirlər ki, sənəd Sinvarın döyüşçülərinin əvvəldən mülki insanlara hücum etmək niyyətində olduğunu göstərir və bu, qruplaşma rəhbərliyinin açıqladığı bəyanatlarla ziddiyyət təşkil edir.
Mətndə mülki şəxslərin oğurlanması və ya öldürülməsi planlarından birbaşa bəhs edilməsə də, silahlılara yaşayış məntəqələrinə girərək onları "tankerdən benzin və ya dizel yanacağı" ilə yandırmaq əmri verilir.
İsrail polisinin əlyazma mütəxəssisi qeydin həqiqiliyini Sinvarın yazdığı digər sənədlərlə müqayisə edərək təsdiqləyib. HƏMAS-ın Qətərdəki sözçüsü tapıntı ilə bağlı şərh verməkdən imtina edib.