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СМИ: Израиль ответит на атаку Ирана

СМИ: Израиль ответит на атаку Ирана Израиль намерен ответить на атаку Ирана, масштабы ответа определяются.
Другие страны
14 апреля 2024 г. 16:30
СМИ: Израиль ответит на атаку Ирана

Израиль намерен ответить на атаку Ирана, масштабы ответа определяются.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника.

Все варианты ответа будут подробно обсуждаться 14 апреля на заседании военного кабинета министров Израиля, отметил чиновник.

По его словам, еврейскому государству предстоит определиться, попытается ли оно "разбить всю посуду" или предпримет что-то более размеренное в качества ответа на атаку.

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран нанес удары по объектам в Израиле беспилотниками и ракетами, волна атаки длилась около пяти часов. Позднее газета New York Times сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".

С израильской стороны отметили, что Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) перехватила 99% из порядка 300 иранских снарядов. Большинство пусков было осуществлено с территории Ирана, небольшое количество из Ирака и Йемена.

Ряд стран выразил беспокойство по поводу растущей напряженностью между Ираном и Израилем выразил.

В МИД Азербайджана призвали все стороны "проявлять сдержанность и избегать опасной эскалации, которая могла бы еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке".

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Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail İranın hücumuna cavab verəcək

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