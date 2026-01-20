СМИ: Израиль не открыл КПП "Рафах" на границе Газы с Египтом

Кабинет безопасности Израиля принял решение не открывать контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом.

Как передает Report, об этом сообщил израильский портал Ynet со ссылкой на местный источник.

Отмечается, что данное решение принято вопреки требованию США открыть КПП в рамках перехода ко второму этапу мирного плана по Газе, предложенного американским президентом Дональдом Трампом.

Высокопоставленный израильский источник заявил Ynet, что включение представителей Турции и Катара в Совет мира по управлению сектором Газа "не фигурировало в первоначальных соглашениях между Израилем и США".

"Неясно, какими будут полномочия и роль нового органа", - сказал источник, комментируя данное решение.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что состав совета по управлению Газой не был согласован с руководством еврейского государства и "противоречит его политике".