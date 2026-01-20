Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    СМИ: Израиль не открыл КПП "Рафах" на границе Газы с Египтом

    • 20 января, 2026
    • 00:11
    СМИ: Израиль не открыл КПП Рафах на границе Газы с Египтом

    Кабинет безопасности Израиля принял решение не открывать контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом.

    Как передает Report, об этом сообщил израильский портал Ynet со ссылкой на местный источник.

    Отмечается, что данное решение принято вопреки требованию США открыть КПП в рамках перехода ко второму этапу мирного плана по Газе, предложенного американским президентом Дональдом Трампом.

    Высокопоставленный израильский источник заявил Ynet, что включение представителей Турции и Катара в Совет мира по управлению сектором Газа "не фигурировало в первоначальных соглашениях между Израилем и США".

    "Неясно, какими будут полномочия и роль нового органа", - сказал источник, комментируя данное решение.

    Ранее канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что состав совета по управлению Газой не был согласован с руководством еврейского государства и "противоречит его политике".

    KİV: İsrail "Rəfah" keçid məntəqəsini açmamaq barədə qərar qəbul edib

