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СМИ: Израиль готовил атаку на Иран несколько лет

СМИ: Израиль готовил атаку на Иран несколько лет СМИ: Израиль готовил атаку на Иран несколько лет
Другие страны
13 июня 2025 г. 11:53
СМИ: Израиль готовил атаку на Иран несколько лет

Израиль готовил атаку на Иран несколько лет и собрал подробные досье на высокопоставленных военных чиновников и ученых.

Как передает Report со ссылкой на Israel National News, об этом сообщил источник в силах безопасности Израиля.

По словам источника, операция "Rising Lion", которую Израиль осуществил против Ирана в ночь на 13 июня, была осуществлена при тесном сотрудничестве между ЦАХАЛ, МОССАД и оборонной промышленностью Израиля.

"Одновременно была запущена тайная кампания по нейтрализации стратегического ракетного арсенала Ирана с помощью комбинации авиаударов и операций глубокого прикрытия на земле", - сказал источник.

Также отмечается, что в последние годы МОССАД совместно с ЦАХАЛ, используя передовые технологии оборонного сектора Израиля, провел серию тайных диверсионных миссий в Иране. "Эти действия напрямую ослабили возможности Ирана в области противовоздушной обороны и стратегических ракетных систем", - заявил источник.

Кроме этого, указывается, что специальные подразделения МОССАД заранее разместили высокоточные системы оружия вблизи иранских батарей зенитных ракет (SAM) в Центральном Иране. Когда израильские ВВС начали свою воздушную атаку, эти системы были активированы и нанесли точные удары одновременно, точечно поражая ключевые цели.

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Версия на английском языке Media: Israel has been preparing for attack on Iran for several years
Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail İrana hücumu bir neçə il ərzində hazırlayıb

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