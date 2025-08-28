    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    СМИ: Израиль атаковал Сану во время обращения лидера хуситов

    Другие страны
    • 28 августа, 2025
    • 18:36
    СМИ: Израиль атаковал Сану во время обращения лидера хуситов

    Израильские военные нанесли удар по столице Ймена Сане, которая находится под контролем хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".

    Как передает Report, об этом сообщил принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah.

    Информация об ударе по Сане поступила в момент трансляции в эфире канала еженедельного обращения лидера "Ансар Аллах" Абдель Малека аль-Хуси. По сведениям канала Al Yemen, в городе произошло несколько взрывов. 

    #Израиль   #Йемен   #ЦАХАЛ   #атака   #взрывы   #политика  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    KİV: İsrail Sənaya husilərin liderinin müraciəti zamanı hücum edib
    Английская версия Английская версия
    Israeli strikes hit Yemen's Sanaa for second time in a week

    Лента новостей