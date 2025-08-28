СМИ: Израиль атаковал Сану во время обращения лидера хуситов

Израильские военные нанесли удар по столице Ймена Сане, которая находится под контролем хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом сообщил принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah.

Информация об ударе по Сане поступила в момент трансляции в эфире канала еженедельного обращения лидера "Ансар Аллах" Абдель Малека аль-Хуси. По сведениям канала Al Yemen, в городе произошло несколько взрывов.