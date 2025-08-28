    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    KİV: İsrail Sənaya husilərin liderinin müraciəti zamanı hücum edib

    Digər ölkələr
    • 28 avqust, 2025
    • 19:59
    İsrail hərbçiləri "Ənsar Allah" qiyamçı hərəkatından olan husilərin nəzarəti altındakı Yəmənin paytaxtı Sənaya hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə üsyançılara məxsus "Al Masirah" telekanalı məlumat yayıb.

    Sənaya hücumla bağlı məlumat husilərin lideri Əbdülməlik əl-Husinin kanalın efirində həftəlik müraciəti zamanı yayılıb. "Al Yemen" kanalının məlumatına görə, şəhərdə bir neçə partlayış baş verib.

    Rus Versiası Rus Versiası
    СМИ: Израиль атаковал Сану во время обращения лидера хуситов
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Israeli strikes hit Yemen's Sanaa for second time in a week

