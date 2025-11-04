Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    СМИ: Из-под завалов обрушившейся в Риме башни извлекли рабочего

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 02:17
    СМИ: Из-под завалов обрушившейся в Риме башни извлекли рабочего

    Рабочий, остававшийся под завалами обрушившейся в центре Рима средневековой башни, был спасен.

    Как передает Report со ссылкой на агентство ANSA, 66-летнего мужчину извлекли из-под завалов спустя более чем 10 часов, его увезли на скорой.

    Обрушение башни Torre dei Conti на Императорских форумах произошло около полудня понедельника. Затем последовало повторное обрушение. Башня находилась на реконструкции и была обнесена заграждениями. Однако пыль после обрушения разлетелась на десятки метров. Проспект был перекрыт и для пешеходов.

    На объекте во время инцидента находились только задействованные в реконструкции рабочие.

    Рим разрушения пострадавший

    Последние новости

    02:17

    СМИ: Из-под завалов обрушившейся в Риме башни извлекли рабочего

    Другие страны
    01:58

    Reuters: Трамп 18 ноября примет в Белом доме принца Саудовской Аравии

    Другие страны
    01:26

    В Израиле одобрили к первому чтению законопроект о казни для террористов

    Другие страны
    00:49

    США лишь частично профинансируют программу продпомощи населению из-за шатдауна

    Другие страны
    00:21

    Зеленский: Потеря позиций не страшна, если сохранен личный состав

    Другие страны
    00:18

    Фон дер Ляйен: ЕС предоставит экстренную энергетическую помощь Украине

    Другие страны
    00:12

    Telegraph: Би-би-си сфальсифицировала речь Трампа в передаче перед выборами

    Другие страны
    00:06

    Зеленский: Украина наладит массовое производство ракет "Фламинго"

    Другие страны
    23:55

    Армия Израиля ликвидировала еще двух боевиков "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    Лента новостей