СМИ: Из-под завалов обрушившейся в Риме башни извлекли рабочего
Другие страны
- 04 ноября, 2025
- 02:17
Рабочий, остававшийся под завалами обрушившейся в центре Рима средневековой башни, был спасен.
Как передает Report со ссылкой на агентство ANSA, 66-летнего мужчину извлекли из-под завалов спустя более чем 10 часов, его увезли на скорой.
Обрушение башни Torre dei Conti на Императорских форумах произошло около полудня понедельника. Затем последовало повторное обрушение. Башня находилась на реконструкции и была обнесена заграждениями. Однако пыль после обрушения разлетелась на десятки метров. Проспект был перекрыт и для пешеходов.
На объекте во время инцидента находились только задействованные в реконструкции рабочие.
