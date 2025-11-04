Romada uçan tarixi tikilinin dağıntıları altında qalan işçi xilas edilib
- 04 noyabr, 2025
- 03:06
İtaliyanın paytaxtı Romanın İmperator Forumundakı "Torre dei Konti" adlı tarixi tikilinin bir hissəsinin uçması nəticəsində dağıntılar altında qalan işçi xilasedicilər tərəfindən sağ çıxarılıb.
"Report"un ANSA agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, 66 yaşlı kişi 10 saatdan çox vaxt keçdikdən sonra dağıntılar altından çıxarılaraq təcili tibbi yardım maşını ilə aparılıb.
IX əsrin əvvəllərində inşa edilən tikilinin bir hissəsi təmir-bərpa işləri aparılan zaman uçub. Lakin çökmə nəticəsində yaranan toz kənara yayılıb və prospekt də piyadaların gedişi üçün bağlanıb.
Hadisə baş verən zaman ərazidə yalnız rekonstruksiya işçiləri olub.
