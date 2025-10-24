Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    СМИ: Италия готовит 12-й пакет помощи Украине

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 19:27
    СМИ: Италия готовит 12-й пакет помощи Украине

    Италия готовит двенадцатый пакет военной помощи для Украины, который сосредоточен на боеприпасах и ракетах для систем ПВО SAMP/T.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Согласно информации, пакет может быть готов уже к концу года, в зависимости от парламентских процедур.

    Также сообщается, что Италия передала Киеву две батареи систем ПВО SAMP/T.

    Правительство Джорджи Мелони уже отправило 11 пакетов помощи, общая стоимость которых составляет от 2,5 до 3 млрд евро.

    Также правительство Италии рассматривает возможность активации национального механизма освобождения от ограничений для оборонных расходов после завершения процедуры по чрезмерному дефициту бюджета. Оба механизма предусмотрены бюджетными правилами ЕС и позволяют увеличить финансирование обороны.

    Италия Украина гуманитарная помощь российско-украинская война ПВО
    Media: Italy preparing 12th aid package for Ukraine

    Последние новости

    19:42

    Макрон: Франция поставит Украине ракеты Aster и истребители Mirage

    Другие страны
    19:38

    В Азербайджане арестован лидер упраздненной партии "Yüksəliş"

    Происшествия
    19:27

    СМИ: Италия готовит 12-й пакет помощи Украине

    Другие страны
    19:20

    В Москве заочно арестовали главу научно-технического совета "Союз" Мкртича Окрояна

    В регионе
    19:03

    США назначили посла в Йемене главой военно-гражданского центра по Газе

    Другие страны
    19:00
    Фото

    Глава ANAMA провел переговоры в Токио о расширении сотрудничества в сфере разминирования

    Внешняя политика
    18:51

    Азербайджан внедрил портфельную систему поддержки микропредпринимателей

    Финансы
    18:46

    В Армении закрывают церковный телеканал

    В регионе
    18:43

    Объявлен график приема граждан в Администрации президента на ноябрь

    Внутренняя политика
    Лента новостей