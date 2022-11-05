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СМИ: Иран мог направить в Москву самолет с новой партией дронов

СМИ: Иран мог направить в Москву самолет с новой партией дронов Иран в четверг, 3 ноября, направил в Москву транспортный самолет, на борту которого, вероятно, могли находиться дроны-камикадзе.
Другие страны
5 ноября 2022 г. 20:49
СМИ: Иран мог направить в Москву самолет с новой партией дронов

Иран в четверг, 3 ноября, направил в Москву транспортный самолет, на борту которого, вероятно, могли находиться дроны-камикадзе.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, самолет Ил-76 вылетел из Тегерана 3 ноября рано утром и около полудня приземлился в аэропорту "Внуково".

Военный эксперт Bild Юлиан Репке отмечает, что рейс совершила авиакомпания Pouya Air, которая находится в санкционном списке США. При этом американский Минфин утверждает, что самолеты этой авиакомпании используют для транспортировки незаконных грузов.

Репке считает, что именно на Ил-76 в Москву прибыла новая партия дронов Shahed-136, которые россияне активно используют в войне против Украины.

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Версия на английском языке Iran may have sent new batch of drones to Russia, say reports 
Версия на азербайджанском языке KİV: İranın Moskvaya göndərdiyi nəqliyyat təyyarəsində kamikadze-dronları ola bilər

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