СМИ: Иран мог направить в Москву самолет с новой партией дронов

Иран в четверг, 3 ноября, направил в Москву транспортный самолет, на борту которого, вероятно, могли находиться дроны-камикадзе.

Иран в четверг, 3 ноября, направил в Москву транспортный самолет, на борту которого, вероятно, могли находиться дроны-камикадзе.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, самолет Ил-76 вылетел из Тегерана 3 ноября рано утром и около полудня приземлился в аэропорту "Внуково".

Военный эксперт Bild Юлиан Репке отмечает, что рейс совершила авиакомпания Pouya Air, которая находится в санкционном списке США. При этом американский Минфин утверждает, что самолеты этой авиакомпании используют для транспортировки незаконных грузов.

Репке считает, что именно на Ил-76 в Москву прибыла новая партия дронов Shahed-136, которые россияне активно используют в войне против Украины.