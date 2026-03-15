СМИ: Иран и "Хезболлах" одновременно нанесли удары по северу Израиля

Иран в рамках 53-й волны операции "Правдивое обещание 4" провел совместную атаку с ливанской группировкой "Хезболлах".

Как передает Report об этом сообщает агентство Khabar Fouri.

Отмечается, что одновременно с новой волной ракет, выпущенных из Ирана по Израилю, ливанская "Хезболлах" также направила ракеты и беспилотники в сторону северных районов страны.

Сообщается, что в северных районах Израиля, в том числе в Хайфе, были включены сирены воздушной тревоги.