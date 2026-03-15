KİV: İran və "Hizbullah" İsrailin şimalına birgə hücum həyata keçirib
Digər ölkələr
- 15 mart, 2026
- 10:38
İran "Gerçək vəd 4" əməliyyatının 53-cü dalğasını Livandakı "Hizbullah" qruplaşması ilə birgə həyata keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Khabar Fouri" məlumat yayıb.
"İrandan İsrailə yeni raket dalğası ilə eyni vaxtda Livan "Hizbullah"ı da şimal bölgələrinə doğru raketlər və dronlar göndərib",- məlumatda bildirilib.
Qeyd edək ki, İsrailin şimal bölgələri, o cümlədən Hayfada hava hücumu ilə bağlı xəbərdarlıq sirenləri işə düşüb.
