    • 18 апреля, 2026
    • 22:07
    СМИ: Иран будет отдавать приоритет судам, которые платят за проход через Ормуз

    Иран будет в первую очередь пропускать через Ормузский пролив суда, которые заплатили за проход.

    Как передает Report, об этом заявил CNN высокопоставленный иранский чиновник.

    "Учитывая ограничение на количество судов, которым будет разрешен проход, Иран решил отдавать приоритет тем судам, которые быстрее адаптируются к новым правилам Ормузского пролива и оплачивают услуги по обеспечению безопасности", - отмечает телеканал.

    По словам чиновника, суда, которые не заплатят, будут отстранены от участия в перевозках.

    После объявления в пятницу об открытии пролива Иран сегодня вновь ввел ограничения, сославшись на блокаду со стороны США и неоднократные нарушения режима прекращения огня.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

    Президент США Дональд Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем.

    "CNN": İran Hörmüzdən keçid üçün pul ödəyən gəmilərə üstünlük verəcək

