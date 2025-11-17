СМИ: Индиец потерял в одном ДТП 18 родственников

Индиец потерял 18 родственников в результате серьезного ДТП с участием автобуса, который столкнулся с топливной автоцистерной в Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hindustan Times.

Так, 35-летний Сайед Рашид провожал своих родных на рейс в Саудовскую Аравию в международном аэропорту Хайдарабада (индийский штат Телангана). Он вспоминает, что просил их не путешествовать всем составом, особенно с маленькими детьми. В автокатастрофе он потерял 18 близких - своих родителей, брата с его семьей, племянников и других родных.