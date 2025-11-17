İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    KİV: Hindistanlı kişi qəzada 18 qohumunu itirib

    Digər ölkələr
    • 17 noyabr, 2025
    • 22:37
    KİV: Hindistanlı kişi qəzada 18 qohumunu itirib

    Hindistandan olan bir nəfər Səudiyyə Ərəbistanında yanacaq avtosisterni ilə avtobusun toqquşması nəticəsində baş verən ağır yol qəzasında 18 qohumunu itirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Hindustan Times" qəzeti yazıb.

    Belə ki, 35 yaşlı Sayed Raşid öz yaxınlarını Haydarabad beynəlxalq hava limanında (Hindistanın Telanqana ştatı) Səudiyyə Ərəbistanına yola salıb. O xatırlayır ki, xüsusilə kiçik uşaqlarla birlikdə hamının birgə səyahət etməməsini tövsiyə edib. Qəza nəticəsində o, valideynlərini, ailəsi ilə birlikdə qardaşını və digər yaxınlarını itirib.

    Səudiyyə Ərəbistanı kişi Qəza
    СМИ: Индиец потерял в одном ДТП 18 родственников

    Son xəbərlər

    23:08
    Foto

    Leyla Əliyeva "Neft bumu hamıya gülümsəyir" festivalının açılışında iştirak edib

    Ədəbiyyat
    23:04

    Kobaxidze: Biz ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı təmiz səhifədən bərpa etmək istəyirik

    Digər ölkələr
    22:57

    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi ikinci oyununu da qələbə ilə başa vurub

    Komanda
    22:50
    Foto

    Azərbaycanla İtaliya hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Hərbi
    22:47

    ABŞ Konqresi Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar barədə qanun layihəsini irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    22:38

    Bakıda 15 yaşlı yeniyetmə qətlə yetirilib, saxlanılan var

    Hadisə
    22:37

    KİV: Hindistanlı kişi qəzada 18 qohumunu itirib

    Digər ölkələr
    22:20

    Ermənistan və BƏƏ müdafiə sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalayıb

    Region
    22:13
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Bölgədə dayanıqlı sülhün əsas təminatı birgəyaşayışa nail olmaqdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti