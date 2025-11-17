KİV: Hindistanlı kişi qəzada 18 qohumunu itirib
Digər ölkələr
- 17 noyabr, 2025
- 22:37
Hindistandan olan bir nəfər Səudiyyə Ərəbistanında yanacaq avtosisterni ilə avtobusun toqquşması nəticəsində baş verən ağır yol qəzasında 18 qohumunu itirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Hindustan Times" qəzeti yazıb.
Belə ki, 35 yaşlı Sayed Raşid öz yaxınlarını Haydarabad beynəlxalq hava limanında (Hindistanın Telanqana ştatı) Səudiyyə Ərəbistanına yola salıb. O xatırlayır ki, xüsusilə kiçik uşaqlarla birlikdə hamının birgə səyahət etməməsini tövsiyə edib. Qəza nəticəsində o, valideynlərini, ailəsi ilə birlikdə qardaşını və digər yaxınlarını itirib.
