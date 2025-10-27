Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    СМИ: Импорт Индией нефти из США в октябре достиг максимума

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 23:33
    СМИ: Импорт Индией нефти из США в октябре достиг максимума

    Импорт Индией нефти из США вырос в октябре до 540 тыс. баррелей в сутки (б/с), что является максимумом с 2022 года.

    Как передает Report, об этом сообщило издание The Economic Times со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

    Увеличение закупок американской нефти произошло на фоне усилий Нью-Дели по диверсификации поставок энергоносителей и снижения напряженности в торговле с Вашингтоном после введения администрацией президента Дональда Трампа 50-процентных пошлин на индийский экспорт. По мнению аналитиков Kpler, Индия пытается найти баланс между обеспечением национальной энергетической безопасности, увеличением стратегических запасов нефти и решением геополитических проблем, вызванных требованием Белого дома сократить закупки российских энергоносителей.

    В ноябре суточные поставки нефти из США могут составить до 450 тыс. баррелей, что является резким скачком по сравнению со средним показателем в 300 тыс. баррелей в 2025 году. Дальнейший рост экспорта будет ограничен длительным временем доставки американской нефти в Индию, значительной стоимостью фрахта судов и технологическим трудностями местных НПЗ в ее переработке.

    В середине октября президент США Дональд Трамп заявил, что индийский премьер Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. Позднее в Белом доме уточнили, что Индия сократила объемы закупок российской нефти по просьбе Трампа.

    Индия импорт нефти

    Последние новости

    00:00

    Минуло пять лет со дня очередного теракта в Барде, совершенного Арменией

    Внутренняя политика
    23:56

    На западе Турции произошло сильное землетрясение

    В регионе
    23:50

    Брюссель ускорит создание "стены дронов" из-за инцидентов с метеозондами в Литве

    Другие страны
    23:33

    СМИ: Импорт Индией нефти из США в октябре достиг максимума

    Другие страны
    23:14

    СМИ: Одна тыс. человек эвакуированы с базы в Гуантанамо из-за урагана

    Другие страны
    23:03

    Румыния и Украина обсудили пути расширения военного сотрудничества

    Другие страны
    22:50

    "Лукойл" планирует продать свои зарубежные активы на фоне санкций

    В регионе
    22:35

    Действующий президент Кот-д'Ивуара переизбран на 4-й срок

    Другие страны
    22:32

    Азербайджанский борец взял бронзу чемпионата мира в Сербии

    Индивидуальные
    Лента новостей