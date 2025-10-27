СМИ: Импорт Индией нефти из США в октябре достиг максимума

Импорт Индией нефти из США вырос в октябре до 540 тыс. баррелей в сутки (б/с), что является максимумом с 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщило издание The Economic Times со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Увеличение закупок американской нефти произошло на фоне усилий Нью-Дели по диверсификации поставок энергоносителей и снижения напряженности в торговле с Вашингтоном после введения администрацией президента Дональда Трампа 50-процентных пошлин на индийский экспорт. По мнению аналитиков Kpler, Индия пытается найти баланс между обеспечением национальной энергетической безопасности, увеличением стратегических запасов нефти и решением геополитических проблем, вызванных требованием Белого дома сократить закупки российских энергоносителей.

В ноябре суточные поставки нефти из США могут составить до 450 тыс. баррелей, что является резким скачком по сравнению со средним показателем в 300 тыс. баррелей в 2025 году. Дальнейший рост экспорта будет ограничен длительным временем доставки американской нефти в Индию, значительной стоимостью фрахта судов и технологическим трудностями местных НПЗ в ее переработке.

В середине октября президент США Дональд Трамп заявил, что индийский премьер Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. Позднее в Белом доме уточнили, что Индия сократила объемы закупок российской нефти по просьбе Трампа.