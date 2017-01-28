 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СМИ: ИГ покидает Эль-Баб на севере Сирии

    Источники утверждают, что уход ИГ из города является следствием военной операции турецких ВС Щит Евфрата

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) начали покидать свои позиции в городе Эль-Баб, расположенном на севере Сирии, сообщает Report со ссылкой на издание Hurriyet. 

    Как сообщают военные источники на основании разведывательной информации из региона, ИГ перенесло центры управления в город Тадеф, расположенного южнее Эль-Баба.

    Источники утверждают, что уход ИГ из города является следствием военной операции турецких ВС "Щит Евфрата".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi