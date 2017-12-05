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    СМИ: Хуситы выдвинули условия для выдачи тела экс-президента Йемена Салеха

    Хуситы согласны выдать тело экс-президента только после получения согласия не объявлять о дате похорон Салеха

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Члены йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) выдвинули условие для выдачи родным тела экс-президента Йемена Али Абдалла Салеха, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По информации саудовского портала "Хабар аджиль", хуситы согласны выдать тело экс-президента только после получения согласия не объявлять о дате похорон Салеха и провести его захоронение в узком семейном кругу, не устраивая "народные" похороны.

    С 29 ноября в столице Йемена Сане продолжается столкновения между недавними союзниками по войне с правительством - повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха.

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