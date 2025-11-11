СМИ: Хуситы решили приостановить атаки на Израиль и суда в Красном море

Йеменские повстанцы-хуситы приняли решение о прекращении нападений на Израиль и судоходство в Красном море на фоне продолжающегося перемирия в Газе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AP.

Отмечается, что в письме "Бригадам аль-Кассам", военному крылу ХАМАС, опубликованном вечером в понедельник, хуситы дали четкий сигнал о решении прекратить атаки.

"Мы внимательно следим за развитием событий и заявляем, что если противник возобновит агрессию против Газы, мы вернемся к нашим военным операциям в глубине сионистского образования и восстановим запрет на судоходство Израиля в Красном и Аравийском морях", - говорится в письме.

Хуситы не дали официального подтверждения прекращения своей кампании в регионе.