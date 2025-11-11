Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    СМИ: Хуситы решили приостановить атаки на Израиль и суда в Красном море

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 10:19
    СМИ: Хуситы решили приостановить атаки на Израиль и суда в Красном море

    Йеменские повстанцы-хуситы приняли решение о прекращении нападений на Израиль и судоходство в Красном море на фоне продолжающегося перемирия в Газе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на AP.

    Отмечается, что в письме "Бригадам аль-Кассам", военному крылу ХАМАС, опубликованном вечером в понедельник, хуситы дали четкий сигнал о решении прекратить атаки.

    "Мы внимательно следим за развитием событий и заявляем, что если противник возобновит агрессию против Газы, мы вернемся к нашим военным операциям в глубине сионистского образования и восстановим запрет на судоходство Израиля в Красном и Аравийском морях", - говорится в письме.

    Хуситы не дали официального подтверждения прекращения своей кампании в регионе.

