СМИ: Хуситы решили приостановить атаки на Израиль и суда в Красном море
- 11 ноября, 2025
- 10:19
Йеменские повстанцы-хуситы приняли решение о прекращении нападений на Израиль и судоходство в Красном море на фоне продолжающегося перемирия в Газе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на AP.
Отмечается, что в письме "Бригадам аль-Кассам", военному крылу ХАМАС, опубликованном вечером в понедельник, хуситы дали четкий сигнал о решении прекратить атаки.
"Мы внимательно следим за развитием событий и заявляем, что если противник возобновит агрессию против Газы, мы вернемся к нашим военным операциям в глубине сионистского образования и восстановим запрет на судоходство Израиля в Красном и Аравийском морях", - говорится в письме.
Хуситы не дали официального подтверждения прекращения своей кампании в регионе.
