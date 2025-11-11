KİV: Husilər İsrailə və Qırmızı dənizdəki gəmilərə hücumları dayandırmağa qərar veriblər
- 11 noyabr, 2025
- 10:58
Yəmən husiləri Qəzzada davam edən atəşkəs fonunda İsrail və Qırmızı dənizdə gəmilərə qarşı hücumları dayandırmaq qərarına gəliblər.
Bu barədə "Report" AP-yə istinadən xəbər verir.
Qeyd edilib ki, HƏMAS-ın hərbi qanadı olan "Əl-Qəssam Briqadaları"na ünvanlanmış məktubda husilər hücumları dayandırmaqla bağlı qərarları haqqında aydın siqnal veriblər.
"Biz hadisələrin gedişatını diqqətlə izləyirik və bəyan edirik ki, əgər düşmən Qəzzaya qarşı təcavüzünü yenidən başladarsa, biz hərbi əməliyyatlarımıza qayıdacağıq", - məktubda bildirilib.
Husilər regiondakı kampaniyalarının başa çatdığını rəsmi olaraq təsdiqləməyiblər.
