İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    KİV: Husilər İsrailə və Qırmızı dənizdəki gəmilərə hücumları dayandırmağa qərar veriblər

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2025
    • 10:58
    KİV: Husilər İsrailə və Qırmızı dənizdəki gəmilərə hücumları dayandırmağa qərar veriblər

    Yəmən husiləri Qəzzada davam edən atəşkəs fonunda İsrail və Qırmızı dənizdə gəmilərə qarşı hücumları dayandırmaq qərarına gəliblər.

    Bu barədə "Report" AP-yə istinadən xəbər verir.

    Qeyd edilib ki, HƏMAS-ın hərbi qanadı olan "Əl-Qəssam Briqadaları"na ünvanlanmış məktubda husilər hücumları dayandırmaqla bağlı qərarları haqqında aydın siqnal veriblər.

    "Biz hadisələrin gedişatını diqqətlə izləyirik və bəyan edirik ki, əgər düşmən Qəzzaya qarşı təcavüzünü yenidən başladarsa, biz hərbi əməliyyatlarımıza qayıdacağıq", - məktubda bildirilib.

    Husilər regiondakı kampaniyalarının başa çatdığını rəsmi olaraq təsdiqləməyiblər.

    Yəmən Qəzza zolağı İsrail Qırmızı dəniz Hücum
    СМИ: Хуситы решили приостановить атаки на Израиль и суда в Красном море

    Son xəbərlər

    11:13

    Bakının İnşaatçılar prospektində mikromobillik zolağı təşkil edilir

    İnfrastruktur
    11:08

    Rusiya Odessaya dronlarla hücum edib, enerji və nəqliyyat obyektlərinə zərər vurub

    Digər ölkələr
    11:03

    Şirniyyat qutularının içərisində gizlədilən dərman preparatları aşkar edilib

    Biznes
    11:02

    Qazaxıstanla Rusiya strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayacaq

    Region
    11:01

    Azərbaycandakı BOKT-ların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)

    Maliyyə
    10:58

    KİV: Husilər İsrailə və Qırmızı dənizdəki gəmilərə hücumları dayandırmağa qərar veriblər

    Digər ölkələr
    10:57

    DİN: Sosial şəbəkələrdə "bonus", "lotereya", "mükafat qazandınız" kimi vədlərlə inanmayın

    Hadisə
    10:50

    İslamiadada iştirak edəcək Azərbaycanın qadınlardan ibarət həndbol millisinin heyəti müəyyənləşib

    Komanda
    10:42

    Hakan Fidan Vaşinqtonda Suriya prezidenti ilə görüşüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti