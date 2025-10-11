Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026
    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 13:07
    СМИ: Хуситы прекращают атаки на Израиль и коммерческие суда в Красном море

    Лидер йеменского движения "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси распорядился прекратить удары по израильской территории, а также нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, пока Израиль соблюдает соглашение о перемирии в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в движении.

    "Все операции против израильского противника и связанных с ним торговых судов прекращаются, поскольку активная фаза войны в Газе завершилась. Лидер [хуситов] распорядился наблюдать за тем, как Израиль соблюдает условия соглашения. От этого будут зависеть дальнейшие действия Йемена в вопросе поддержки палестинцев", - сказал он.

    По его словам, хуситы готовы возобновить атаки, если Израиль будет нарушать условия соглашения с ХАМАС о прекращении огня, в том числе касающиеся освобождения палестинских заключенных и доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

    Отметим, что Израиль и радикальное движение ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня при посредничестве Египта. Соглашение вступило в силу 10 октября после частичного отвода израильских войск из сектора Газа.

    Согласно документу, стороны обязались полностью прекратить боевые действия и обеспечить безопасные условия для проведения обмена заложниками и заключёнными.

    ХАМАС в рамках соглашения должен передать 48 заложников, находившихся в его удержании, включая тела погибших израильтян. В ответ Израиль освободит около 2 000 палестинских заключённых, среди которых порядка 250 приговорены к пожизненному сроку, а также несколько сотен задержанных во время боевых действий в Газе.

    ЦАХАЛ в соответствии с соглашением обязался отвести части своих подразделений от ряда позиций внутри сектора, сохранив контроль над ключевыми рубежами безопасности. Отвод войск считается первым этапом более широкого процесса урегулирования, который предусматривает обсуждение дальнейшего статуса Газы и мер по демилитаризации.

